Международная перевозка вещей за границу представляет собой очень большой и сложный комплекс самых разных мероприятий по осуществлению переезда в другую страну с использованием многочисленных дополнительных функций по перемещению грузов. Целью этой профессиональной деятельности является надежное обеспечение спокойного и четкого перемещения имущества в Российскую Федерацию или за ее пределы. Своими силами любому человеку справиться с такой непосильной задачей вряд ли удастся, так как ее выполнение всегда сопряжено с огромным числом сложностей. Конечным результатом самостоятельных усилий может стать сильный стресс и получение чрезмерного объема отрицательных впечатлений, особенно в попытке справиться с европейскими санкциями.

Достойно встретить подобные трудности способны только настоящие профессионалы из компании «Логистком». Они на постоянной основе занимаются осуществлением всевозможных международных переездов и всегда находят оптимальное решение самой сложной задачи. Заказ будет выполнен легко, оперативно и эффективно. За длительный период своей работы фирма с успехом перевезла багаж многих тысяч граждан нашей страны. Поэтому сейчас ее огромный опыт позволяет учитывать даже самые малейшие нюансы.

Перевозка вещей компанией «Логистком»

Международный переезд практически всегда бывает сопряжен с постоянным и бесконечным решением огромного числа разнообразных вопросов, а перемещение любого груза в Европейские страны, Соединенные штаты Америки или Турцию непосредственно связано с возникновением еще большего количества проблем. Иногда люди пытаются справиться с ними только своими силами. Но они часто забывают о том, что необходимо правильно выбрать предметы, аккуратно складывать их, а затем надежно упаковывать. Нужно также позаботиться, чтобы материалы для их перевозки не имели никаких дефектов, иначе багаж будет безнадежно испорчен.

При содействии «Логистком» владельцы вещей будут спокойно заниматься переездом, не вникая в различные сложные нюансы таможенного права и тонкостей подготовки требующихся документов. Если груз включает в свой состав предметы высокой исторической и культурной ценности, то для их вывоза предварительно стоит озаботиться получением разрешения. Дополнительные проблемы связаны также с поиском специально оборудованной для перемещения личного имущества машины, а также погрузка и разгрузка после прибытия на место.

Компания «Логистком» готова немедленно взять на себя весь сложнейший комплекс этих мероприятий, выполнив их на самом высоком уровне.

Клиенту, который прибегнет к ее услугам, удастся сберечь большое количество времени и снизить расходы, так как:

в штате фирмы задействованы только узкопрофильные специалисты;

высоконадежная упаковка закупается здесь оптом и всегда есть в наличии;

имеется обширный парк грузовых автомобилей.

Поэтому весь объем сложнейшей деятельности будет поручен одному сотруднику, а, следовательно, он будет отвечать за каждый этап работы. Поэтому любые недочеты полностью исключаются, а клиент останется в выигрыше.

Осуществление международной перевозки

Главным преимуществом компании «Логистком» является то, что ее клиенты практически не бывают вовлечены в сам энергозатратный процесс переезда. Им необходимо всего лишь подробно объяснить свою проблему, указать наиболее удобный для них период доставки вещей и дать к ним доступ.

Работники фирмы:

Аккуратно разложат и тщательно упакуют имущество заказчика. Со знанием дела разберут мебель и надежно защитят ее от любых повреждений. Бережно погрузят предметы, точно распределив их вес и прочно закрепив на специально выделенных местах. Перевезут, избегая излишков веса. Пересекут границы и оформят таможенное декларирование. Осторожно разгрузят вещи, распакуют их, мебель соберут заново и расставят в требуемом порядке.

Кроме того, сотрудниками организации будет выполнено:

обеспечение временного хранения имущества клиента на собственном складе;

обеспечение разрешения вывоза любых ценностей;

оказание профессионального юридического содействия;

подготовка всей необходимой таможенной документации;

предоставление заказчику полного объема информации;

страхование багажа на самых льготных условиях;

экспедиторское обслуживание.

Опытный менеджер контролирует качество перевозки на объекте на всем протяжении ее выполнения. Оформление таможенной документации осуществляется по всем нормам закона с привлечением профессиональных брокеров по доверенности в столице страны и в пункте прибытия.

Расчет общей цены услуг производится в каждом конкретном случае отдельно в зависимости от определенного количества вещей, их массы и особенностей, а также сопутствующей деятельности и длины маршрута. Узнать предварительную сумму очень легко, так как с такой целью сервис предоставляет онлайн-калькулятор.

Клиенту нужно всего лишь набрать указанный здесь телефонный номер компании «Логистком» +7(499)110-26-20 или заказать у нее специализированную перевозку по вацапу или телеграмму.

Правила упаковки предметов

Заказ упаковки имущества для перемещения за рубеж является исключительно выгодной услугой, потому что компания-перевозчик точно в указанное время приедет в назначенное место со своими прочными и удобными контейнерами, бережно упакует имущество клиента, погрузит его и доставит на склад.

Иногда люди пытаются подготовить переезд только своими силами, но в результате затрачивают слишком большой объем времени, нервов и сил без гарантии сохранности доставки предметов. Поэтому лучше привлечь к этой сложной работе настоящих профессионалов.

Новичкам следует прислушаться к их рекомендациям:

Всегда требуется выбирать равномерную по габаритам тару. Тогда общее пространство будет использовано рационально и в итоге багаж займет меньший объем при транспортировке. А значит, клиент сбережет свои деньги. Приобретать стоит только по-настоящему крепкие и новые контейнеры. Желательно выбирать современные материалы, к которым относится пленка из воздушных пузырьков или вспененный полистирол. Не исключено также использование бумаги, ветоши или поролона. Важно не слишком сильно загружать картонные коробки и надежно крепить их скотчем. Необходимо помнить, что масса одного ящика не должна превышать 25 кг. Нужно также применять дополнительные материалы, к которым относятся недорогие и плотные паллетные борты. Они способны надежно защитить мебель, стекло, оборудование или технику. Очень полезной при перевозке может быть деревянная обрешетка, представляющая собой прочный каркас для хрупких и ценных предметов. Не следует забывать и о традиционных картонных коробках, которые и сейчас являются лучшим выбором для перевозки игрушек, одежды или тканей. Эластичная пленка из воздушных пузырей способна защитить даже самые уязвимые вещи.

Рекомендации по переезду при международной перевозке

Варианты ввоза и вывоза груза

Всем физическим лицам предоставляются равные основания для ввоза и вывоза предметов самого разного назначения. Все товары, перевозимые через границу, должны быть должным образом оформлены, согласно таможенным правилам и подвергнуты тщательному контролю.

Выделяют целый ряд видов ввоза или вывоза багажа:

без сопровождения;

с сопровождением;

пересылка.

Пункты оформления для таможни

Соответствующее оформление вещей осуществляется в пограничных пунктах в специальных точках, к которым относятся аэро- и морские порты, проезды автомобилей и т.д. То есть, везде, где находится таможня.

Пересекающие рубеж физические лица должны сделать остановку для выяснения дальнейших действий и двигаться дальше только после получения разрешения официальных лиц. Требуется также по первому указанию демонстрировать провозимый груз, показывать сопроводительную документацию и предоставлять запрашиваемые сведения.

Таможенное оформление несопровождаемого багажа физических лиц, а также предметов для пересылки осуществляется в соответствующей локации по месту проживания или регистрации гражданина.

Доставка от пропускного пункта к территориально приписанной таможне проходит под общим контролем с учетом исполнения процедуры ВТТ. Если в назначенное время товар нельзя подвергнуть таможенному оформлению, его помещают на СВХ.

Багаж для личного использования

Вещи для личного пользования уточняются согласно заявлению человека об имуществе, перевозимом через границу, его особенностях, числе, частоте проходов через таможню по общепринятым международным правилам, а также с учетом сопутствующих обстоятельств.

Такой вид товаров предназначен для домашних, личных, семейных и прочих надобностей, в число которых не входит бизнес. То есть, они перемещаются только для собственного применения без получения дохода.

Цель использования подобного багажа устанавливается официальным лицом таможни в зависимости от его:

Характера (использование и свойства). Перемещение груза не бытового характера может быть связано с предпринимательством и владельцу следует представить доказательства отсутствия у него коммерческих целей. Числа. Однообразные предметы, сходных габаритов, расцветки, фасона и т.п. в объеме большем, чем существует необходимость человека и его семьи, чаще всего являются товаром для продажи. Частоты перевозки. Регулярный ввоз или вывоз определенных вещей в любом числе подлежит рассмотрению в качестве коммерческих, если собственник не докажет иное. Цель поездки (количество валюты, место назначения, продолжительность, обстоятельства). Уверенность в том, что груз перемещается в целях личного применения.

Если возникла определенная надобность, то владелец имущества должен подтвердить, что тот предназначен лишь для личного использования.

Таможенный контроль

Этот вид контроля осуществляется:

при перемещении - от пересечения границы до выпуска предметов;

при вывозе - от принятия таможенной декларации до пересечения рубежа.

Во время проведения досмотра официальные лица:

проверяют всю имеющуюся документацию;

осуществляют контроль товаров или гражданина, который возможен только в особых ситуациях;

проводят учет вещей и машин;

устно опрашивают человека.

Личный досмотр разрешен лишь по специальному предписанию руководства таможни или его заместителя. Он осуществляется только при наличии явных оснований для предположения о том, что гражданин незаконно укрывает товары.

Таможенная декларация

Любой багаж, перемещаемый физическим лицом через рубежи Российской Федерации, должен быть задекларирован.

Такие действия осуществляет его владелец, являющийся гражданином РФ, или иностранного государства, а также имеющий доверенность перевозчик или таможенный брокер.

Если перевозка вещей в Европу осуществляется не достигшими 16 лет лицами, то их обязан сопровождать один из родителей, попечитель или усыновитель. Если же едет группа детей, то эта обязанность возлагается на ее руководителя.

Предметы, входящие в состав сопровождаемого багажа, должны быть задекларированы в пропускном пункте. В письменном виде задействуется пассажирская ТД-6. Одновременно в связи с имеющимися обстоятельствами человек представляет для подтверждения:

документацию, подтверждающую его личность (гражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении и др.);

бумаги, подтверждающие факт опекунства или усыновления (если товар будет задекларирован от имени несовершеннолетнего);

документы, фиксирующие покупку и цену вещей (счет, чек и т.д.);

багажные квитанции, транспортные накладные и пр.;

право на льготы (в том числе для беженцев, временных перемещенцев, мигрантов и т.п.);

лицензии, разрешения и т.п.;

по необходимости иную документацию, подтверждающую предназначение багажа для личных нужд.

Если декларация делается устно, то бумаги представляются по распоряжению официального лица.

Заявление о перемещаемых в грузе без сопровождения вещей в любом количестве осуществляется только при передаче в таможню согласно прописке упрощенного Заявления или ГТД при оформлении иным гражданином, действующим согласно доверенности.

Тип такого документа и его форма диктуются осуществляются особым Приказом правительства страны.

Данные о наличии несопровождаемых грузов вносятся в пассажирскую таможенную деклараию-6, оформляемую при переходе границы.

Кроме того, необходимо предоставить уже указанный выше комплект документов, а также предъявить указанную выше форму на перемещаемые вещи с визой соответствующей инстанции о вывозе. В ней декларируется сопровождаемый груз и указывается присутствие иного.

Иногда у владельца имущества нет указанного документа с визами пропускной зоны, где они задекларированы. Тогда при прохождении таможни считается, что ввозятся предметы, цена или число которых входит в размеры предельных норм при беспошлинном ввозе. Отмена подобного решения действительна только в том случае, если гражданин не докажет иного. То есть, льготы будут применены, и для перемещения багажа придется заплатить определенную сумму за выход за пределы указанного лимита.

Методы декларирования

Существует письменная и устная форма.

Первая необходима для вещей:

перемещаемых в грузе без сопровождения или пересланных в соответствии с адресными данными физического лица (не МПО);

перевозка которых ограничивается правовыми нормами нашей страны или их цена или число оказывается выше предела, установленного при отмене налогов и пошлин;

для которых наличие письменного документа предусматривается законом РФ;

транспорт.

Список грузов, для которых необходимо подобное декларирование, представлен в распоряжении правительства России.

Кроме того, так же заявляется любое сопровождаемое имущество, которое хочет указать его владелец. В этой ситуации нужно заполнить пассажирскую таможенную декларацию-6.

При подаче бумаги по месту нахождения вещей без сопровождения предоставляется упрощенный ее тип.

При этом виде объявления официальное лицо таможенного пункта вносит запись об одобрении выпуска вещей в специальном разделе на каждой из таможенных делараций-6, затем оттискивает собственной печатью с личным номером и отдает одну из них владельцу груза.

Сопровождаемое имущество по воле владельца декларируется в устной форме, кроме вещей, относящихся к предыдущей части.

При подобном способе декларирования пропускной пункт оборудуется «зеленым» и «красным» коридором. Перемещение гражданина сквозь первый означает, что ручная кладь или сопровождаемый багаж не содержит предметов для письменного объявления. Это действие расценивается как сообщение таможне о том, что человек не имеет такого вида багажа.

Если произведено устное заявление, то выпуск вещей одобряется таким же образом.

Периоды сдачи декларационной документации

При перевозке сопровождаемых вещей в таможенную декларацию-6 они записываются с их одновременным предъявлением.

При наличии несопровождаемого багажа или его пересылке по прописке гражданина бумага оформляется на протяжении пятнадцати суток с момента предъявления перевозчиком вещей на соответствующем пункте по месту регистрации.

К ТД-6 прилагаются следующие виды документации: для определения таможенной цены, транспортные и товаросопроводительные, для получения льготы или разрешения госорганов.

Если требующиеся таможне бумаги и данные не будут предоставлены, то багаж перемещается на таможенный СВХ. После принятия его на содержание владельцу выдается соответствующий документ. До истечения указанного периода хранения он должен вывезти их из страны или переместить. Допустимый срок их содержания не превышает трех дней.

Пассажирская таможенная декларация-6

Если груз декларируется письменно (кроме пересылки), то применяются стандартные бумаги этого типа.

Сюда заносятся исчерпывающие сведения о нем и прочие данные.

Документ оформляется с использованием русского или английского языка, а с одобрения таможни - другого языка общения официальных представителей. Декларационные заявления должны быть сделаны безупречно, без помарок и изменений. Каждое дополнение нуждается в особой отметке и подписи подателя и заверении печатью сотрудника таможни, принявшего документ.

Он предоставляется в 2 штуках и вручается официальному представителю пропускного пункта. Он делает отметку об одобрении выпуска багажа из Европы или иного направления в специальном разделе на каждом из экземпляров декларации-6, заверяет печатью и отдает один из них владельцу. Второй помещается в архив.

Одновременно по обстоятельствам предоставляются:

удостоверение личности (гражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении и т.д.)

подтверждение опекунства или усыновления ребенка (если багаж задекларирован от его имени);

фиксирующая покупку и цену вещей документация (платежные данные и пр.);

багажные счета, накладные и т.п.;

бумаги для предоставления льготы (для беженцев, временного перевоза или мигрантов);

лицензии, разрешения и иные данные;

прочие документы.

Возвращаемая гражданину таможенная декларация-6 с соответствующими визами часто бывает необходима для доказательства наличия подлинности груза при возвратном перемещении, при подтверждении вывоза уже имевшейся у человека ранее валюты, при перевозке несопровождаемого багажа и т.д.

При перемещении служащих для промышленной или бизнес-деятельности вещей данные о них вносятся в предписанный раздел, а их наличие оформляется по ГТД.

Упрощенное заявление (для обозначения несопровождаемого груза и пересылаемого имущества)

Отправка личных вещей за границу, включенных в состав несопровождаемого багажа, а также предметы, подлежащие пересылке по адресу физического лица, должны быть задекларированы посредством Заявления с указанием данных о перемещающем их лице, сопроводительной документации, наименовании собственности, числе и цене товаров, а также их назначении.

Документ предоставляется в течение пятнадцати суток с момента предъявления багажа таможне по месту прописки или регистрации владельца.

Вместе с Заявлением по обстоятельствам для подтверждения внесенных в декларацию данных предъявляются:

экземпляр пассажирской ТД-6 для ввозимых вещей с визой соответствующего органа о его выпуске;

документация, удостоверяющая личность владельца (гражданский и заграничный паспорт, свидетельство о рождении ребенка и др.);

бумаги, подтверждающие опекунство или усыновление несовершеннолетнего гражданина (если груз декларируется указанным человеком от лица несовершеннолетнего);

документы, свидетельствующие о покупке и цене представленного для декларирования имущества (счет, чек и т.д.);

перевозочные или транспортные данные (багажные квитанции, накладные и пр.);

бумаги, предоставляющие право на получение льгот (в том числе для беженцев, временного перемещения, переселенцев на постоянное место жительства и т.п.);

документы о соблюдении нетарифных ограничений, к которым относятся лицензии или разрешения;

прочие сведения, в т. ч. свидетельствующие о предназначении предметов для личных надобностей.

«Зеленый» и «красный» коридор

Таможенные пропускные пункты нередко используют проходы указанного типа. Они предназначены для самостоятельного выбора гражданином вида декларирования и соответствующего сообщения для оформления перемещаемых вещей.

Перед двухуровневой системой имеется информационный отдел, в котором размещены доски с указанием основных законодательных норм по поводу перевозки грузов физическими лицами, о способе использования «зеленого и «красного» коридора, а также предупреждение об ответственности за ненадлежащее исполнение таможенных правил. Здесь же выделяются зоны для оформления деклараций, где можно взять чистый бланк и заполнить его в соответствии с имеющимся образцом. В отделе также работают официальные лица таможенного пункта, обладающие опытом такой деятельности и практическими навыками в плане предоставления содействия физическим лицам.

Подобные коридоры снабжены надписью «Customs» и «Таможня» по-русски и по-английски и размещаются за пределами пунктов получения багажа.

«Зеленый коридор»

Такой канал выделен для декларирования сопровождаемых грузов, перемещаемых без наличия несопровождаемого багажа. В данном случае он не декларируется.

Международная перевозка личных вещей через подобную линию на входе представляет собой заявление о том, что имеющийся груз не относится к предметам для обязательного письменного заявления. Естественно, что декларация также не оформляется и не предъявляется. Тем не менее, таможня оставляет за собой право выборочного досмотра граждан.

«Красный коридор»

Этот проход существует для сопровождаемых предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию, а также для объявления несопровождаемого багажа. В данном случае заполняется таможенная декларация-6, которая подается соответствующим органам вкупе с документацией, нужной для провоза.

Таможенный платеж

Когда гражданин имеет с собой сопровождаемые или несопровождаемые вещи для собственных потребностей, то они облагаются таможенным платежом по единой или совокупной ставке (СТП) с учетом цены, массы, типа груза и варианта переезда.

СТП представляет собой сумму, равнозначную стоимости установленных платежей, предусмотренных общими правилами и условиями. Такой вид государственных взносов предусмотрен для участников ВЭД. Они используются тогда, когда гражданин имеет при себе какие-либо предметы. Он должен обладать статусом ПБОЮЛ. Предусмотрены и варианты, согласно которым багаж не служит для собственной необходимости.

Единая таможенная ставка предназначена для всех видов вещей, ввозимых гражданами для себя при наличии груза в сопровождении или без него. Подобное положение дел не зависит от степени его налогообложения и государства происхождения. Единая ставка не предусматривает также взнос за содержание предметов и за их оформление.

Платежи этого типа используются только с применением ТПО.

Беспошлинное перемещение собственного имущества за рубеж

Граждане освобождаются от обязательных взносов, если:

1) Они ввозят их для личных нужд с окончательной отменой любых взносов с условием обязательного выполнения ряда правил:

- багаж является сопровождаемым или несопровождаемым;

- его совокупная цена не более 65 000 руб., а общая масса равна 35 килограммам и менее;

- ввоз спиртного и табака должен учитывать количественные лимиты;

2) Гражданам разрешается бесплатно иметь с собой некоторые культурные раритеты при обязательном их письменном объявлении и особой отметке.

3) Гражданам, постоянно живущим в нашей стране, находившимся от двенадцати месяцев в зарубежных странах, бесплатно разрешается иметь с собой личные вещи (кроме автомобилей) при совокупной цена, не превышающей пяти тысяч €. При не соблюдении ограничения используется назначенный платеж (тридцать процентов от назначенной цены груза).

4) Особые правила применяются в отношении граждан, являющихся участниками утвержденной Президентом РФ Госпрограммы по содействию перемещению лиц в Российскую Федерацию по собственному желанию, то есть проживающих за границей соотечественников, и их родственников, вместе с ними переселяющихся на ПМЖ в Россию. Для них ввоз имущества (учитывая и машины), купленного до возвращения на родину, при пересечении рубежа с четко определенной целью перемещения на ПМЖ в РФ - на протяжении периода действия государственного проекта предусмотрены таможенные льготы. Они действуют только однократно при наличии соответствующего свидетельства.

В прочих ситуациях при ввозе различных предметов граждане должны уплачивать обязательные платежи.

Вывоз личной собственности за рубеж

Переезжающим в зарубежные страны на ПМЖ или гражданам, следующим с другой целью, разрешается любым выбранным вариантом брать с собой, учитывая и пересылку, товары по облегченной системе. Она подразумевает окончательное разрешение не уплачивать налоги и таможенные пошлины без лимита цены.

Для вещей с обязательным декларированием в таможне оформляется форма-6.

Переезд беженцев и вынужденных переселенцев

Отдельное условие распространяется на граждан, признанных официальными органами беженцами или вынужденными переселенцами. Они направляются на постоянное место жительства из зарубежных стран в Россию. Им разрешается брать с собой без каких-либо взносов уже использовавшиеся вещи, купленные ими ранее принятия решения о смене территории проживания.

Льготы действуют лишь после предъявления бумаг с указанием основания или соответствующего положения людей.

Статус беженца удостоверяется специальным свидетельством, выданным по постановлению Правительства Российской Федерации «Об удостоверении беженца».

Вынужденным переселенцем признается тот, кто имеет соответствующий документ, полученный по правилам согласно Указу от 22 февраля 1997 г. за номером 199.

Для предоставления таможенной льготы люди должны доказать перемещение на ПМЖ при соблюдении целого ряда требований.

При переезде в Российскую Федерацию:

Любой гражданин, который ранее проживал в зарубежном государстве, и теперь желает вернуться обратно на родину на неограниченный период времени. Возврат сюда после жизни за границей для командировочных или учившихся за границей не считается переселением на ПМЖ. До первого въезда в нашу страну для окончательного перемещения человек проживал вне ее не менее 12 месяцев или имеет бумагу, подтверждающую постоянство проживания другой стране. Лицо декларирует свое решение постоянно жить в России отказом от подданства зарубежного государства и получением подданства РФ объединением с проживающими здесь родственниками, покупкой жилища и совершением прочих действий, доказывающих твердость его решения.

Если гражданин выезжает из России для жизни в ином государстве:

Человек по своему желанию постоянно живет в нашей стране и принял решение переехать за рубеж на ПМЖ. Отъезд из России в командировку или на учебу не является этим видом перемещения. Гражданин хочет жить в зарубежном государстве постоянно. Отъезд за пределы РФ в командировочных или учебных целях не является переселением на ПМЖ в другую страну.

Багаж должен ввозиться оттуда, где люди жили на постоянной основе.

Гражданам с подтвержденным статусом беженца или вынужденного переселенца, разрешается пользоваться соответствующими льготами на протяжении трех лет с момента признания их таковыми.

Переезжающий на постоянное место жительства гражданин получает льготу на протяжении указанного периода от первоначального въезда в Россию на ПМЖ, предоставления ВНЖ или постоянной регистрации.

Госпрограмма для добровольных переселенцев

Особые правила действуют в отношении физических лиц, участвующих в Госпрограмме для соотечественников по Указу Президента РФ. Она распространяется на живущих за границей людей и их родственников, переезжающих на ПМЖ в нашу страну. На все их купленные до переезда вещи, включая машины, с декларированной на таможне целью переезда на ПМЖ налоги, пошлины и сборы не будут взиматься на протяжении всего периода действия программы.

Таможенные льготы даются единожды с условием предоставления удостоверения участника проекта.

Освобождение от любых взносов для транспорта предоставляется ее участникам, переезжающим на ПМЖ в Россию, обладающим удостоверением участника программы, из расчета одна машина на одну семью переселенца. Место, откуда он прибыл, значения не имеет.

Существует также условие, что транспортным средством владеет только участник Госпрограммы или его родственник. Автомобиль должен быть зарегистрирован на него в стране выезда от 12 месяцев до переезда в Россию.

Пространство таможенного союза

Особые правила качаются физических лиц, на постоянной основе живущих в следующих странах:

Российская Федерация. Беларусь. Казахстан. Кыргызстан.

Если они ввозят груз, не предназначенный для продажи через внутренние рубежи таможенного союза, то письменное его декларирование не осуществляется, кроме случаев, когда имеются:

предметы, по законам РФ запрещенные к перемещению;

товары, в отношении перевозки которых правовыми актами Российской Федерации и международными договоренностями установлены лимиты и которые будут перемещены за пределы страны только с условием соблюдения правил, учтенных данными требованиями;

вещи, с определенным пределом по весу, числу и цене на перевозку через пропускные пункты рубежи России в особом режиме, освобождающем от каких-либо уплат, в тех случаях, когда подобные пределы превышены.

Ввозящие груз физические лица письменно заявляют и прочее имущество.

Для подтверждения перемещения любых предметов через российские рубежи (тогда, когда согласно правовым нормам одобрение необходимо) при прежде произведенном перемещении из нашей страны прежде ввезенных товаров, должна быть предоставлен специальный документ. Он подлежит оформлению на пропускном пункте российскими или белорусскими таможенниками.

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Таможенное оформление товаров некоммерческого характера — принципиальные моменты.

Мы с удовольствием поможем вам правильно оформить товары при вывозе или ввозе в страну на любом пункте таможни. Рекомендуем ознакомиться с терминологией и тонкостями оформления для понимания сути процесса.

Предметы, ценные для потребителей, таможенники называют товарами. Их делят на две группы:

коммерческие;

личные.

Товары из группы коммерческих ввозятся или вывозятся из страны для получения прибыли. Предметы частных лиц не используются в торговле и нужны для удовлетворения личных потребностей собственников.

Ввоз или вывоз коммерческих товаров — это обязательная таможенная пошлина. Платить пошлину за перемещение личных вещей нужно не всегда. Главное — правильное оформление в соответствие с классификацией. Предметы личного пользования бывают 2-х типов:

сопровождаемые (перевозятся владельцами);

несопровождаемыми (перевозятся компанией-грузоперевозчиком).

Таможенная пошлина для грузов второго типа не выплачивается в таких случаях:​

для авиаперевозок — себестоимость товара до 10 тысяч евро, вес до 50 килограмм ;

; для всех остальных видов перевозок, включая пешие переходы границы — себестоимость товара до 200 евро, вес до 25 килограмм ;

; для почтовых отправлений — себестоимость товаров до 200 евро, вес до 31 килограмма.

Если это акцизные товары, то перевозить их могут только достигшие совершеннолетия лица в качестве сопровождаемого ими багажа. Допустимая норма для алкоголя — 5 литров, для табачных изделий: 10 пачек сигарет, 50 сигар, 250 г табака.

Превышение обозначенных норм неизменно приведет к требованию оплатить таможенную пошлину. С недавних пор это 15% от стоимости товара, если она выше нормы и 4 евро за каждый дополнительный килограмм. Кроме того, нужно будет обязательно задекларировать товары.

Стоит знать о товарах, которые независимо от веса и цены декларируются в обязательном порядке. К ним относятся:

предметы из группы запретных или связанных с ограничением использования;

автомобили, мотоциклы и прочие ТС;

валютные средства;

предметы культурного наследия.

Товары декларируются на основании договора между владельцем груза и компанией-перевозчиком.

Для того, чтобы товары выпустили или впустили в страну без сопровождения, кроме декларации понадобятся документы о подтверждении их стоимости. Если их нет или они не соответствуют нормам, таможенники имеют полное право определить стоимость самостоятельно.

Кроме товарной декларации таможенные органы потребуют:

подтверждающие личность документы;

сопровождающие груз перевозочные документы;

справки и выписки, указывающие на факт опекунства, усыновления или попечительства, если перевозятся личные вещи лиц до 16 лет;

доказывающие право на льготную пошлину документы, например, если ввозятся или вывозятся личные вещи беженцев, вынужденных переселенцев — при необходимости;

документы, доказывающие соблюдение установленных норм, если нужно;

документы из посольства о снятии с учета;

документы, указывающие на срок проживания в стране выезда;

бумаги на ТС, если нужно.

Обратите внимание! Граждане РФ и стран ТС могут рассчитывать на право заказа на таможне идентификации ценных товаров при условии, что это режим “временного вывоза”. Документы, полученные по запросу, сэкономят время после возвращения с этими товарами обратно.

Как оформлять несопровождаемый багаж на таможне — правила и нюансы

1. ​​При перемещении товаров физическими лицами через российскую границу в составе несопровождаемого багажа оформление проходит на таможне в том регионе, где владельцы зарегистрированы или временно находятся.

Несопровождаемый багаж на пункте таможни РФ в процессе оформления перемещается согласно установленному алгоритму внутреннего таможенного транзита.

2. Если по каким-то причинам без причастности к ним сотрудников таможни, оформить товары в составе несопровождаемого багажа не представляется возможным, как и оплатить пошлину в день поступления в рамках внутреннего транзита, их оформляют на временный таможенный склад.

3. В роли декларанта товаров физических лиц в составе несопровождаемого багажа могут выступать как иностранные лица, так и граждане РФ. Главное условие — доверенность владельца товаров на осуществление перемещения декларантом.

​Если декларируются товары, принадлежащие несовершеннолетнему лицу до 16 лет, на роль декларанта кроме родителя допускаются опекуны, усыновители или попечители, на которых выписана доверенность.

4. Информация о багаже, перемещаемом доверенным лицом или собственником, прописывается в обозначенной таможенными органами графе ПТД на пункте пересечения границы.

5. Декларирование товаров производится в установленном порядке на основании поданного заявления, заполненного по правилам Государственного таможенного комитета РФ или таможенной грузовой декларации, если оформлением занимается третье лицо.

​Декларанту нужно предъявить такие документы:

Согласно Положению о ввозимых товарах, понадобится возвращенная физическому лицу во время пересечения таможенной границы РФ ПТД.

Удостоверение личности даже, если это лицо до 16 лет.

Доказывающие факт опекунства, усыновления или попечительства лица до 16 лет справки.

Подтверждающие факт покупки перевозимых товаров, описываемых в декларации, чеки или накладные.

Перевозочный набор.

Указывающие на льготы в соответствии с законом РФ об уплате пошлин или налогов, включительно и те, что указывают на факт временного ввоза товаров или принадлежность лица к группе беженцев, добровольно переселяющегося лица на постоянное место жительства или вынужденного переселенца.

Указывающие на соответствие товаров установленным законодательством РФ ограничениям.

Дополнительная информация, необходимая для подтверждения факта использования товаров физическим лицом в личных целях в соответствии с законодательством РФ, включая и бумаги, описывающие назначение товаров.

6. Если у физического лица нет заполненной ПТД со специальными пометками сотрудника таможни, оформление груза, предназначенного исключительно для личного пользования, производится из расчета соответствия его стоимости и веса установленным нормам для перемещения через границу РФ без оплаты пошлины, если не будет доказано обратного.

7. Заявление считается действующим сразу после принятия его представителем таможенного органа, что подтверждает дата, проставленная им в верхнем правом углу, оттиск номерной печати сотрудника и его личная подпись.

8. Оформление на таможне считается законченным, как только должностное лицо таможенного органа примет решение и подтвердит его с помощью личной печати, штампа на заявлении и прочих сопроводительных документах.

​Цена и сроки оформления личных вещей на таможне

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